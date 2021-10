Det tok ett år og 1,5 millioner kroner: Fra trang tømmerstue til tre meter under taket

Da de skulle bygge på det lille tømmerhuset, ble løsningen en miks av betong, glass og naturstein.

Store doble skyvedører ut mot hagen gjør at rommet kan åpnes enda mer. Ute og inne sklir over i hverandre.

Midt mellom Hidlefjorden og Brimsefjorden ligger den lille øya, Brimse. Der er det to hus med fastboende og 32 hytter. Rutebåten går så sjelden at de som bor her ute, har egen båt, helst to, for å komme seg frem og tilbake.

Cecilia Bast Sætre, Frode Ljosdal og de to tenåringsdøtrene er blant de få fastboende på øya. Han kjøpte gård her ute i 1985. De siste 20 årene er Brimse gård blitt kjent som leverandør av grønnsaker til restauranter i Stavanger, Bergen og Oslo. En periode sendte de til og med varer til Michelin-restauranten Noma i København.