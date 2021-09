Gøy på landet:– Vi kjøpte småbruket fordi vi trengte mer enn en dobbel garasje

Las Vegas-vibe på låven, podkast-studio i stabburet, og Narvesen-kiosk i hagen. Velkommen til Aasum gård.

Koronaprosjektet på Aasum er den nye uteavdelingen med langbord og utekjøkken.

10 minutter siden

På et gårdstun i Vormsund er det mye å hvile øynene på. Låve, stabbur, gamle biler, en klassisk telefonkiosk, og tro det eller ei – en ekte Narvesen-kiosk midt på tunet. Her brukes hele gården for det den er verdt.

– Vi kjøpte småbruket fordi vi trengte mer enn en dobbel garasje. Jeg husker jeg tenkte – vil vi klare å fylle denne låven? Men det var før jeg kjente mannen min skikkelig, ler Heidi Asphjell Aasli.