Marte Olsbu Røiseland kjøpte hytte på Sirdal av en helt spesiell grunn. Men hyttelivet hennes er ikke som andres.

Hytta har fire soverom og hems for Marte og Sverre vil at hytta skal bli eit samlingspunkt for storfamilien. Det er ikkje mange hytter i deira slekter, kan dei fortelja.

Ho får klemt inn eit besøk av journalist og fotograf mellom sine to daglege treningsøkter. Bladfykane har sjølvsagt på munnbind, for ein toppidrettsutøvar fryktar virus, ikkje berre av typen korona. Også eit ganske harmlaust forkjølingsvirus, kan øydeleggja mykje for treninga.