Arkitekten ville ha kjøkkenet der stuen er. Men de ville ha et luftig og lyst kjøkken.

– Jeg liker det minimalistiske, men vil at det skal være lunt og tidløst.

Kjøkkenet er et sosialt rom: – Barna bygger gjerne lego ved spisebordet mens vi lager mat. Vi ønsket oss et samlingspunkt og har fått det.

Nå nettopp

Mitt favorittrom: – Kjøkkenet er favorittrommet, for jeg liker så godt kombinasjonen av teglstein, spiler, sort kjøkken og benkeplaten i dekton. Den doble takhøyden gjør rommet luftig til tross for at det er stort og sort. Det er også favoritten fordi vi bruker mye tid der både på legobygging og matlaging.

Hvem, hva, hvor: Helene Wold, @villanyhus på Instagram, Kristiansand

Huset var ferdigbygget vinteren 2020. En arkitekt tegnet, samtidig tok Wold og mannen mange valg selv. De har spiletak i mange rom og brukt teglstein på flere vegger inne.

– Det bryter opp slette overflater. Dessuten er det bra for akustikken. Jeg liker det minimalistiske, men vil at det skal være lunt og tidløst.

Byttet plassering: Egentlig skulle de ha stuen der kjøkkenet er. Det var i alle fall arkitektens tanke. Rommet har takhøyde på cirka fem meter og får mye naturlig lys inn fra vinduene. Stuen, som ligger nært tilknyttet kjøkkenet, har vanlig takhøyde og oppleves som et lunere rom, ifølge Wold.

Ville ha sosialt kjøkken: Familien flyttet fra et 80-tallshus på andre siden av Kristiansand. Fra kjøkkenet de hadde der, tok de med seg erfaringer. I det gamle huset hadde de koketopp mot veggen og vask på kjøkkenøya. Det ble mindre sosialt å lage mat, så plasseringen er omvendt i det nye kjøkkenet. Mye lagringsplass var også viktig for dem.

Wold er veldig glad i den molekyl-lignende lampen over spisebordet.

– Før hadde vi spisebord sammenhengende med øya. Nå har vi et mindre, rundt bord. Ungene elsker å løpe rundt kjøkkenøya.

Praktisk: – Kjøkkenet er praktisk. Det er lett å holde rent til tross for at frontene er svarte, på grunn av strukturen i overflaten. Benken på øya er et keramikkmateriale som heter dekton. Der kan vi plassere varme gryter og omtrent skrape med en spiker uten at det blir riper.

I nisjen er det imidlertid benkeplate i laminat, av økonomiske hensyn. Der er det heller ikke så viktig at benkeplaten skal tåle høy varme.

– Vi ville velge holdbare materialer vi ikke trenger å bytte, sier Wold.

Det beste: – Lagringsplassen og lampen over spisebordet. Det er en pendellampe som ligner et molekyl. Jeg liker at det er mange ulike teksturer. Det er typisk for min interiørsmak.

Kjør egen stil: Velg interiør du er komfortabel med og som gjenspeiler deg, mener Wold. Ikke velg noe alle har på Instagram. Du skal bo der.

– Noen ganger kan man få inntrykk på Instagram at alle har perfekte hjem. Men ikke vær redd for å bryte litt og bruk litt humor i interiøret. For eksempel har jeg ikke sett særlig mange som har teglstein på veggene. Kanskje noen kan inspireres av oss igjen, sier Wold.

Pendelen over øya og led-striper i taket mellom spilene lyser opp kjøkkenet. Det er dør fra kjøkkenet og rett ut i hagen.

Takhøyden er rundt fem meter på det høyeste.