Enkelt, fargerikt og praktisk: – Vi falt pladask første gangen vi besøkte tomten

Innslag av gulfarger skaper kontraster og liv i familiens villa.

Nå nettopp

Familien Aarø hadde bodd på Kleiva utenfor Bergen i 17 år og visste at det var her de ville være. Men med tre tenåringssønner pluss to hunder, trengte de mer plass. Så da det ble lagt ut et jorde for salg rett ved Nordåsvannet i 2014, handlet familien raskt.

– Vi falt pladask første gangen vi besøkte tomten. Grønne gressenger, fuglekvitter og bølgeskvulp ga oss følelsen av å være på landet, forteller Tone Alsos Aarø (49).