De ønsket en hytte som ikke ruvet i terrenget: – Vi synes den er helt fantastisk

Arkitekttegnede hytter trenger hverken å være voldsomme eller spesielt kostbare, mener Lizann og Rolf. Det er deres egen hytte et bevis på.

Flere steder stikker takskjegget ekstra langt ut. Dette skjermer blant annet stuen for solen på de varmeste dagene og gjør det behagelig å være inne.

17.01.2023 19:30

Allerede i 1978 var Lizann Mikkelsen Tapper på Hardangervidda, på Dyranut, og hun falt totalt for terrenget. Siden den gang ferierte familien der mens barna var små, hele 12 år på rad. Dette var også bakgrunnen for at ekteparet valgte å sikte seg inn på det samme området da de startet jakten på egen hytte.

– Vi bor jo i Rogaland og har gått mye på ski i naturen der. Jeg vil si at landskapet på vidda også der er dramatisk, men på en litt annen og lavmælt måte, sier Lizann.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn