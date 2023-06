De byttet ut bygård i Oslo med bondegård i Sverige

Paret levde et stressende liv i Oslo og lengtet etter mer ro. En 1800-talls bondegård i Skåne ble løsningen.

Charlotte Amlé og Ulf Linders hilser velkommen til tradisjonell svensk midtsommerfeiring. Vis mer

Det må være årets varmeste dag. Støvet danser i heten over den smale og humpete grusveien. Den slingrer seg mellom gule rapsfelt og svarte og hvite kuer som gresser sløvt i veikanten. Det føles som om vi har vært her i en evighet. Kan vi ha kjørt feil?

Så dukker endelig den gamle Skånegården opp. En stor høyball sperrer halve innkjørselen. «Ikke kjør inn», står det på et skilt. Vi ignorerer høyballen og kjører forbi. Opp til et tun med flere hus og låver. Og en milevid utsikt over det bølgende landskapet. Det dufter nyklippet gress. Over oss skygger høye trær for solen. I bakgrunnen høres den regelmessige lyden av en traktor. Det er husets herre som klipper gress.