Er det trygt å lade bilen om natten?

Eksperten svarer.

Lurer du på hvordan du best skal lade elbilen? Her får du råd. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Eksperten: Christina Bu

Utdanning: Bachelor i Statsvitenskap og Master i ESST (Society, Science and Technology in Europe)

Jobb: Generalsekretær i Elbilforeningen siden 2014

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Foto: Norsk elbilforening

1. Er det trygt å lade bilen over natten?

– Ja, dersom en installerer hjemmeladeboks for elbil og bruker den slik man skal, kan en lade om natten, er Elbilforeningens vurdering. I 2020 svarte hele 69 prosent av elbilistene som lader elbilen hjemme, at de benytter seg av hjemmeladeboks. Trenden er økende, og det er en positiv utvikling år for år.

2. Hvis en ikke har ladestasjon eller hjemmeladeboks, kan en lade i vanlig stikkontakt?

– Lader du med stikkontakt, er det noen regler du må følge i tillegg til at du må ta noen forholdsregler.

Dette må du huske på:

Du må ha egen kurs til elbilen

Maks 10 A kurs

Kursen må ha jordfeilbryter type B

Du må alltid trekke ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig

– Retningslinjene for lading gjelder kun der du lader til daglig. Du kan altså «nødlande» hos svigermor eller hos en venn, selv om det ikke er lagt opp til dedikert elbillading. Følg da litt med på kontakten under lading, for varmegang kan skje.

Få flere tips til trygg lading hos elbil.no eller hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS).

3. Og kan man lade med skjøteledning?

– Nei, det skal man ikke gjøre.

4. Når bilen er fulladet, bruker en fortsatt strøm hvis støpselet står i?

– Normalt sett ikke. Om man forvarmer bilen, kan det trekke strøm fra ladeboksen. Som andre små dingser kan selve ladeboksen også bruke bitte litt strøm.

5. Er det forskjell på å lade elbilen og hybridbilen?

– De samme reglene gjelder for alle ladbare biler.

