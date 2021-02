Hytta fra 80-tallet ble som ny: – Det skulle være nytt, moderne og funksjonelt

Den lille laftehytta fra 80-tallet ble revitalisert da den gikk et hakk opp i størrelse og fikk et frekt påbygg.

Den gamle tømmerhytta til familien Kvamme har fått et moderne påbygg i kontrast til det tradisjonelle. Foto: Lise Bjelland

Et steinkast fra skitrekket ved Gullingen i Suldal ligger et lite stykke Norge. Et hyttefelt med små laftehytter fint plassert blant krokete bjørkestammer.

Synet trigger godfølelsen hos de fleste av oss. Hyttene ligger der som det ultimate bildet på den norske hyttetradisjonen. Runde tømmerstokker, sirlige utskjæringer, torvtak og småprossa vinduer.