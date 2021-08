Retro i alle rom: – Det er godt å komme hjem til glade farger og et hus hele familien trives godt i

Kaja Moe Winther og familien har innredet hele huset sitt på Grefsen i Oslo i gjennomført retrostil. – Vi blir glade av å være her!

Stuen i andre etasje kalles «lekestuen», for dette er barnas domene. Her er det god plass til å leke, samle venner, og drive med hobbyaktiviteter. Taket er likt det som var her originalt, men er pusset opp. – Lakken hadde startet å boble, så taket kunne ikke reddes, men vi fikk laget nytt og tilsvarende tak, sier Winther.

– Mormor har mye av æren for at jeg er så glad i retrostilen. Interessen ble vekket på slutten av 90-tallet da hun ga meg to fat designet av Grete Prytz Kittelsen, sier Kaja Moe Winther.

Det ene var et fat i sjøgrønn emalje fra Cathedral-serien, som mormoren pleide å servere hjemmebakte småkaker på. Det andre var et oransje fat med Lotus-mønster.