– Vinduer utgjør store flater i et rom, faktisk skjer nesten 50 prosent av varmetapet gjennom vinduene. I tillegg til å sørge for å ha isolerglass, bør man tenke solskjerming, sier interiørarkitekt Caroline Smedsvig og legger til at gardiner eller screens har isoleringsevne som bidrar til å holde på varmen eller kulden, samt at det er dekorativt, beskytter innvendige materialer fra UV-stråler og falming, og det er med på å lage god akustikk i rommet.