Ukens tips: Slik tar du vare på insektene i hagen din

– Du gjør insektene en tjeneste hvis du lar være å rake så mye og unngår å klippe plenen din for ofte, sier insektbok-forfatter som har funnet 500 insektarter i egen hage.

Andreas Tjernshaugen er aktuell med boken «Insektene i hagen». Her er han med en av sine favorittinsekter, en grønn løvgresshoppe.

27.05.2023 08:30

Ukens tips: Er det mulig å ta bedre vare på insektene i hagen? Det er mange ting vi kan gjøre, eller ikke gjøre, i hagen og på terrassen som gavner de viktige småkrypene.

Eksperten: Andreas Tjernshaugen er aktuell med «Insektene i hagen» og har selv dokumentert over 500 arter i egen hage på Nesodden. Han har også skrevet «Meisenes hemmelige liv», «Hvaleventyret», og barneboken «Blåhvalen», som ble nominert til Brageprisen.

1. Hva skal vi se etter?

– Det aller beste stedet å se etter insekter er i og rundt blomstene. De er der for å tiltrekke insekter, slik at de kan ta med pollen fra blomst til blomst. Om våren er det lett å se bier og humler i sving rundt seljetrær som blomstrer, mens det frem mot sommeren blir livlig i blomsterbedene og rundt frukttrærne. Jeg blir alltid glad av å se insekttrafikken i morelltrærne våre, for insektene er helt nødvendige for at det skal bli frukt og bær, sier Tjernshaugen.

– Du vil se mange typer bier som besøker blomstene, men det er også biller, sommerfugler, noen typer vepser og mange andre som forsyner seg med nektar og bidrar til pollinering. Det er virkelig et vakkert syn og ganske interessant å følge med på, sier han.

En av de artigste måtene å lete etter insekter på er sammen med barn.

– Da foreslår jeg at en mater maur med enten saft, brus eller sukkervann. Når mauren oppdager en sukkerholdig kilde, tilkaller den andre maur, og de drikker for egen del eller tar med hjem til tuen og larvene der, forklarer Tjernshagen.

Les også Hagen var egentlig en bratt skråning med sumpete bunn. Så tok de grep

2. Bruker du noe spesielt når du ser etter insekter?

– Et forstørrelsesglass kan være praktisk. Jeg bruker det helst hvis jeg tar insekter inn for å se nærmere på dem. Hvis du vil se etter litt action ute, er det lurt å finne bladlus. De er bitte små og sitter som regel tett i tett sammen på et bladskudd eller lignende. Bladlusene lever av plantesaft som de suger i seg, men da får de gjerne i seg for mye sukker og skiller dette ut. Det liker mauren og kommer for å spise.

– Det som er ganske morsomt, er at mauren bruker bladlusen litt som vi bruker kveg, altså som husdyr. Den beskytter gjerne bladlus mot andre, og bare sjelden spiser mauren den. Ser de noen som vil ta bladlusen, kan de angripe. Da blir det litt ekstra spennende å følge med på det som skjer i den mikroverdenen, forteller Tjernshaugen.

Han har også hengt opp en lysfelle for å fange insekter som er mest aktive på kveldstid.

– De legger seg gjerne og sover i fellen, slik at du kan titte på dem om morgenen og ta et bilde før du slipper dem ut igjen.

Lysfellen forfatteren bruker til å fange nattsvermere.

En nattsvermer på forfatterens hånd i hagen på Nesodden.

3. Har du noen gode råd for å ta vare på insektene i hagen?

– Insektene trenger noe å spise og et sted å gjemme seg. Da bør det vokse litt forskjellig i hagen. En snauklippet plen er det for eksempel ikke mange arter som har glede av. Hvis gress og planter kan vokse litt, kan mange insekter ha glede av det.

– Ikke rak for mye heller, særlig tidlig om våren, for insektene liker å gjemme seg under bladene gjennom vinteren. Løv som får ligge, er veldig nyttig for insektene.

Les også Har du hørt om frøbibliotek? Her kan en hente frø gratis og dyrke det en vil.

– Plant blomstrende planter i potter eller i jorden utover våren, sommeren og høsten. Da får insektene som pollinerer, mye mat. Bier og sommerfugler liker de sortene som ser ut som ville blomster, for eksempel de som er åpne som prestekraver med en enkel ring med kronblader.

– Insekthotell kan være fint, men det tar ofte litt tid før noen flytter inn, så en må ha tålmodighet. Heng det et sted hvor det er blomster i nærheten. Da har insektene mat også.

Hornmurerbie som får i seg litt mat i en roseblomst. Dette er en villbie som ofte flytter inn i insekthoteller, ifølge Tjernshaugen.

4. Har du noen insektfavoritter?

– Gullveps er helt fantastisk vakre vepser. De har gnistrende metallicfarger i rødt, blått, grønt og gult. De er veldig små, men de er mulig å oppdage – særlig om en har et insekthotell, siden de er som gjøken og legger eggene sine i andres reir.

En blågullveps Tjernshaugen fanget ved insekthotellet i hagen.

Grønnbreitege er en av mange fargerike tegearter som finne i hagen til Tjernshaugen.

– Teger er morsomme insekter og er en kjempestor gruppe med mange forskjellige arter. En god del av dem er kjent under det uoffisielle navnet «bærfis», siden de slipper ut en vond lukt hvis de blir redde. Utover sommeren kan en se mange ulike typer.

Rødfrynset bjørnespinner. Dette er en nattsvermer (en slags sommerfugl) som helst er ute og flyr etter mørkets frembrudd.

– Nattsvermere er en stor gruppe med massevis av ulike sommerfugler som er mest aktive om kvelden og natten. Da kan en se dem rundt elektrisk lys ved et stort vindu eller ved utelamper eller lignende. Mange er grå og brune, men plutselig dukker det opp noen i vakre farger.