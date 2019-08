Kulturminnerådgiver Jens Treider bor i besteforeldrenes hus: – Her vil jeg bo til døden banker på

Huset fra 1913 ble bygget i sen sveitserstil med innslag av jugend. Det har fått to tilbygg og mange spor etter levd liv. Det ligger i en hage på Holtet i Oslo. Gamle trær skjermer mot nye blokker.

– Her vil jeg bo til døden banker på, sier arkitekt og kulturminnerådgiver Jens Treider.

Han har knapt åpnet døren før han ramser opp fordeler ved et gammelt hus:

– Det er ingen plast i veggene, som er mer enn tette nok og samtidig åpne nok til at vi kan leve og puste godt. Også planter trives i hus som ikke er pottetette. Gamle hus er sunne, men man må altså ikke tette igjen luftehullene, sier han.

Dan P. Neegaard

Familiebolig i generasjoner

Han bor sammen med sin kone, Karin. Barna er flyttet ut.

– Alle hus har en historie. Når du skal gjøre noen nye grep, hiver du ut litt av den. Selvsagt er det lov å gjøre endringer for at moderne mennesker skal kunne ha det bekvemt i et gammelt hus. Men man må vite hva man gjør, så man ikke kaster ut barnet med badevannet, sier Treider.

Selv ser arkitekten at det fint går an å bygge rampe utvendig for å komme inn med rullestol, og å gjøre om en stue til soverom i første etasje hvis en av beboerne skulle bli funksjonshemmet. Dørene er brede nok for rullestol, og det er laget bad også i første etasje.

Dan P. Neegaard

Gamle hus har fleksible rom

Gamle hus er fleksible. Rom og romfordeling kan fort forandres og tilbakeføres igjen. Her hadde alle rom dører til alle naborom. Noen døråpninger er blitt lukket, men huseieren har gjerne latt døren stå i, så den kan åpnes igjen.

Treider har en forkjærlighet for glass og åpne luker i innervegger, slik de også gjerne hadde for å spare på dagslys og bedre lysforholdene i gamle dager.

– Det er morsomt å gå på skattejakt i gamle hus. Her har jeg ikke funnet noe av kommersiell verdi, men rariteter og artige bygningsdetaljer.

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Tre fargerike stuer på rad

Tre stuer ligger på rad: Den blå stuen, den grønne spisestuen og den røde TV-stuen i tilbygget fra 1999.

– Det gir god plass til mange! Her har vi hatt 50 gjester på våre store festdager, og vi har minst like mange pinnestoler rundt om i huset, forteller verten.

Mens den blå stuen har originaltapet i imitert silke og gardiner i ekte silke fra byggeåret, er den grønnkledte spisestuen malt. Her var det en rufsete strietapet av nyere dato. Det ble lagt et tynt lag gips utenpå og malt over.

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Farger trigger fantasien

– Det er ingen grunn til å være redd for å bruke farger når man maler, for det er jo fort å male over igjen, sier Treider.

Familien er glad i farger. Kona er psykiater og mer opptatt av fargebruk enn de fleste. Hun mener, i likhet med sin arkitektmann, at det er særlig viktig å bruke farger i hjem med barn, for det trigger fantasien og kreativiteten.

Den friske grønnfargen i spisestuen er valgt etter hennes ønske og er den veggfargen i huset de fleste reagerer positivt på.

– Hvite flater gir passivitet, og det er kjedelig med kun én farge. I Versailles er det rom bak rom så langt øyet kan se, alle i ulike farger. Man får en regnbuefølelse, sier Treider.

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Gulv med høy husker-du-faktor

Treider ville ha et sammenhengende gulv gjennom stuene. Linoleumen var for utslitt til å bli beholdt. Tregulvet under var tydeligvis bare laget som underlag for den, for det var lagt gran- og furubord om hverandre, og det er skjøter i gulvet mellom stuene.

– Folk vil ofte ikke ha slikt, men jeg liker at det er spor etter levd liv. Og linoleumen er beholdt på dørstokkene. Hvis du synes hovedinntrykket er greit og gulvet er teknisk ok, så la det nå være slik, sier han.

På kjøkkenet har han bevart et «huskegulv» med minnerike merker etter mormorens utslagsvask og gamle komfyr.

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Tegner på tapetet

Det er altså ikke slik at alt absolutt må være som det var hjemme hos kulturminnerådgiveren. Men det han finner bevaringsverdig, får være i fred. Han trår til med reparasjonssaker når det trengs.

Hvis papirtapetet i den blå stuen får skraper, rifter eller hull, har han sine metoder å fikse skadene på. Han bruker fargeblyanter på skraper. Det er dyre, bløte kullstifter med gode pigmenter, allikevel hender det at fargen ikke sitter så lenge.

– Jeg har også limt inn biter av tapet. Brannmuren var nemlig også tapetsert, men tapetet hang. Jeg flerret det av og malte muren. Restene brukes til reparasjoner, forteller Treider.

Til dem og alle med gamle hus har han et grunnleggende råd: Bytt først ut det du ser du må av tekniske grunner, rom for rom. Prøv å få til en varig løsning med én gang. Midlertidige løsninger blir ofte lite vellykkede – og permanente.

– Sånn gjorde jeg det, for jeg hadde ikke penger til mer.

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Fakta: Treiders tapet- og gardintips Mange gamle tapeter er usedvanlig flotte. Man kan reparere dem i stedet for å rive dem av, eller henge for eksempel et bilde over skaden. – Bruk fargeblyanter for å dekke til skraper på tapet. Hull kan lappes. Du kan lime inn en tapetrest, sigarettpapir eller tynt, ubleket gråpapir og rive kantene av inn mot midten. Grunne over med oljemaling, puss den med fint sandpapir når den er tørr. Påfør tynne penselstrøk med maling. Bruk aldri rull på linoljemaling, sier Treider. Han sørget for at 2000 hull i de trukne veggene i dikterboligen Grotten ble reparert på den måten før Jon Fosse flyttet inn. – Det blir fort solskader på gamle gardiner, særlig silke. Ofte kan man rett og slett ta stoff fra lengden og lappe dem. Når de har mønster og henger i folder, vil det ikke synes. Organisk stoff brytes fort ned av sol, bruk rullegardiner for å beskytte slike materialer, sier Treider.

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Riksantikvarens råd til deg som har et gammelt hus

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Vi ba riksantikvar og sivilarkitekt Hanna Geiran om å komme med flere tips:

Eldre hus har kvaliteter man ofte ikke finner i nyere boliger, som store takhøyder og fine bygningsdetaljer. Ta vare på disse – de gir særpreg.

Nå prefabrikkeres bygningsmaterialer og det finnes et stort utvalg av ulik kvalitet. Slik var det ikke før 1950-tallet, og da ble det ofte bygget med svært gode materialer og godt håndverk. Ta vare på dette!

Det samme gjelder såkalt plassbygd innredning, som eldre kjøkkener. Disse kan endres og moderniseres, og da kan du få «spesialdesign» du er alene om å ha.

Det går fint an å kombinere nytt og gammelt. Ofte vil eldre bygningsdeler være flott sammen med ny innredning.

Gamle ovner kan fortsatt brukes uten at man er et miljøsvin. Tester har vist at de er sammenlignbare med nye når det gjelder utslipp og effektivitet.

Reparer gamle vinduer. De er laget av mye bedre materialer enn nye, og kan vare hundre år til.

Taket er husets femte fasade. Gammel takstein gir huset en patina som ikke kan kjøpes for penger. Det er fullt mulig å gjenbruke gammel takstein.

Pass på lufting av gamle hus, særlig kjellere.

Pass på å fjerne vegetasjon og trær som står tett innpå. Da unngår du fukt og sopp på fasadene.

Historielag og andre kilder kan ha bilder av huset ditt slik det var. De opprinnelige tegningene kan finnes hos Plan- og bygningsetaten.

Det er mye billigere med små, regelmessige tiltak enn store reparasjoner. Sjekk takrenner og nedløp når det regner!