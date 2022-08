Søskenpar bygget drømmehytta sammen: – Hver dag blir en fest

Fem sommeruker i strekk med svoger og svigerinner, søster, mor og svigermor, ektefeller, tenåringer og småbarn. Ikke alle hadde orket det.



Rundt hytta er det ulike oppholdsplasser. Dette er ett av favorittstedene, der de ofte spiser sammen. Fv. Kaja med Harald på fanget, Kristoffer, Marthe, mormor Mimi og Fredrik.

– Jeg kjenner få som er så gode venner. Vi er heldige som har et så nært forhold, sier Kaja Melby og smiler.

At hun og søsteren Marthe er gode venner er én ting, men at mennene deres skulle komme veldig godt overens og at de skulle trives med svigermor rundt seg, er ingen selvfølge.