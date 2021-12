Smarthuset deres ble hacket: – Dummere hus får man ikke

De bygget smarthus for et enklere liv. Så sluttet huset å fungere. Ta disse syv forholdsreglene om du har smartutstyr.

Tanken var å lage et smarthus med velferdsteknologi. Det har fungert bra siden 2013, men i november begynte det å skje ting i huset.

13. des. 2021 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Huset vi har opplevd som så smart, som har fungert så bra i syv år, er blitt så dumt som det går an. Og vi får ikke gjort noe med det. Dummere hus får man ikke, sier Geir Thorstensen.

I 2013 fikk de bygget passivhus med smartfunksjoner. Da fortalte de til Aftenposten at de hadde bygget et hus som skulle fungere optimalt i alle livets faser. For en måneds tid siden forsvant varmen. Lamper og lys, som egentlig styres av bevegelse, var på hele døgnet. De pleier å kontrollere huset med mobiler og et kontrollpanel. Ingenting fungerte.