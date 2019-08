Nå er huset ferdig, Hamre har flyttet inn, og med seg hadde han minst mulig. Huset, tomtene, arkitekturen og innredningen er et resultat av en familie med sans for estetikk.

Det begynte med mormoren og morfaren, Marta og Ommund Kristoffersen, som skjønte at «Dalen» i Tananger i Sola kommune kunne være et velegnet sted for sine barnebarn å bygge seg hus. Foreldrene har inspirert til interessen for arkitektur, design og ting som er verdt å ta vare på. Idars søster er arkitekt og har tegnet huset.