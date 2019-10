Se for deg at du går ned en kjellertrapp. For hvert skritt du tar, knirker det under føttene dine. Du kommer til enden av trappen og hører lyden av en gammeldags karusell. Du ser inn i rommet til venstre. I dunkel belysning står det en urørlig klovn. Bak et gitter.

Du går videre inn i kjelleren for å se deg rundt. Når du kommer tilbake, står klovnen der fremdeles. Men gitteret er borte. Plutselig tar klovnen et skritt mot deg...