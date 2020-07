Her var 70 på visning. Meglertopp bekymrer seg for «ubehagelig vekst i boligprisene».

Både forbrukere og investorer jakter nå på en spesiell boligtype.

Tirsdag ble 30 kvadratmeter på Torshov i Oslo solgt for 3.454.000 kroner, et par hundre tusen over prisantydning.