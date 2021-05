Har bygget det meste selv: – Vi ønsket oss et hus med varme farger, runde former og praktiske løsninger. Det har vi fått.

Det heter at selvlaget er vellaget. Det gjelder i aller høyeste grad hjemme i familien Ohms villa i Vats.

Kjetil og Tove Ohm nyter lenge etterlengtede solstråler i solveggen. Den spesialbygde ytterdøren går harmonisk i ett med resten av veggen. Foto: Jonas Haarr Friestad

Møbler, trapper og kjøkken. I familiens fargerike hjem har far i huset snekret det aller meste. Som her om dagen. Mor Tove Ohm, hadde lyst på et nytt konsollbord. Da fant far Kjetil Ohm frem rester av materialet som han hadde brukt i byggeprosessen. Og vipps! Familien hadde et nytt konsollbord.

– Det er fint å være gift med en kreativ snekker, sier Tove.