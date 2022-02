Fra krise til stålkontroll på økonomien: – Å holde det skjult var nesten det verste

På fire år er de blitt kvitt hundretusener med gjeld. Nå er målet nådd, og banken har sagt ja.

De har kvittet seg med gammel gjeld, spart i BSU og håper de snart eier sitt eget hus.

Nå nettopp

– Det gjelder å ta kontroll over utgiftene, huske at det er du som bestemmer over pengene. De forsvinner ikke ut av kontoen av seg selv, sier Bente Linn Dirdal.

Familien har vært gjennom en knallhard kur. Det startet i 2015. Tom André Dirdal hadde jobbet i Nordsjøen i flere år, men dette året var Dirdal en av mange som ble sagt opp på grunn av nedgangstidene. Å leve på Nav og av strøjobber var ikke lett for en som var vant til å få vanlig lønn på kontoen.