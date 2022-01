Sykepleiere har knapt råd til bolig i disse byene: – Det var viktig for meg å kjøpe noe eget

Robert Kotcho (23) måtte legge inn ekstra innsats for å få det til: – Jeg har tatt på meg veldig mange ekstravakter på ett år. Det er det ikke alle som får til.

Robert Kotcho er sykepleier og eier bolig. Han satte seg tidlig et mål om boligkjøp.

17. jan. 2022 08:30 Sist oppdatert nå nettopp

Påstanden er følgende: Dersom sykepleiere kan kjøpe en stor andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleiere ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er prisene høye. Hvor mye av boligmassen har sykepleierne råd til nå? Sjekk din by lenger ned.

– I løpet av 2021 er det utvilsomt blitt vanskeligere for sykepleiere å komme inn på boligmarkedet. Det er blitt vanskeligere jevnt over hele landet. I Oslo- og Osloområdet er markedet i praksis stengt. Det er fryktelig dyrt, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør for Eiendom Norge.