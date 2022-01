Slo sammen to leiligheter til én: Boligen har de endret i takt med at familien vokste

– Velkommen inn i vårt lille høyhus, sier Ellen Heiberg Thomsen.

– En danske i Oslo passer godt i et murhus, sier Ellen Heiberg Thomsen. Hit til Hoffsbyen hageby flyttet familien for 25 år siden. Da de etter hvert fikk tre barn, ble tilfeldigvis leiligheten over dem til salgs. De kjøpte, slo sammen to til en og fikk nok plass til å kunne bli boende.

I Hoffsbyen hageby på Skøyen i Oslo bor familien over fire etasjer. Grunnflaten er ikke stor, cirka 50 kvadratmeter, men når vaskekjelleren er gjort om til keramikkverksted og tørkeloftet er innredet til kontor, har det likevel vært nok plass til en familie på fem. I løpet av de siste årene har de to eldste flyttet ut, så nå er det bare mor, far og 19-åringen igjen hjemme.

Ellen Heiberg Thomsen og Jon Wessel-Aas kjøpte leilighet her for 25 år siden. Den gangen hadde de bare første etasjen og kjelleren å bo i. Som i alle de andre hagebyhusene var det to leiligheter i hver oppgang.