Hyttekosen har nådd nye høyder i koronaåret. – Her oppe glemmer vi at korona finnes.

I april i fjor var hytta til familien Aas frå Sandnes ferdig bygd. Kunne dei dra til Suldal på ein dagstur for å overta henne, midt i hytteforbodet?

Hytta til familien Aas ligg rundt 700 meter over havet. Dei likar godt den ville og vakre naturen over tregrensa. Foto: Fredrik Refvem

Én time siden

Utbyggar meinte det måtte gå an, fordi det gjaldt business. Familien på fem pakka difor bilen og plasserte skia på taket, for hytta ligg rundt to kilometer frå parkeringsplassen på Gullingen i Suldal, nord-øst i Rogaland.

– Me var ikkje så høge i hatten då me sat på Hjelmelands-ferja og følte at andre reisande kikka litt rart på oss, seier Sverre Aas.