Hvordan få hytta til å virke romslig? Det fant eierne av denne en løsning på.

Marit Bjordal og Morten Kjeldsen ville ha ei kompakt hytte med mykje plass

Familienkjenner seg ekstra takksame for hytta no når det ikkje er mogleg å reisa så mange andre stader. Foto: Fredrik Refvem

Hytta ligg i ei rekke av seks hytter øvst på eit fjelldrag i Langedalen i Seljestad i Odda kommune i Vestland.

– Det hender me ligg over skyene her oppe. Det er deilig å vera høgt oppe. Det gir luft og ro, seier Marit Bjordal.