Droppet Oslo for en øy på Helgelandskysten: – Jeg satt og gråt fordi jeg ikke ville dra

Etter å ha flyttet landet rundt i flere år, fant Trine Cesilie Falch-Meier (45) omsider roen på en øy midt i en storm i mørketiden. Blant de 38 innbyggerne fant hun også mannen hun skal gifte seg med.

Pelle, som egentlig heter Paul Magne, dukket opp på døren til Falch-Meier med en velkomstgave da hun var ny på øya. Foto: Privat

Én time siden

«Det her blir jo bare tull. Jeg orker ikke å være her mer», tenkte Trine Cesilie Falch-Meier (45) en desembernatt i fjor da hun lå søvnløs i sengen sin i Gamlebyen i Oslo. Neste dag ringte hun tanten sin og spurte om hun kunne leie eller låne et hus nordpå. Det var ikke snakk om så lenge. Bare noen uker, sa hun.

Det gjorde at hun endte opp på øya Vandve på Helgelandskysten, stedet der faren hennes er født. Hun var spesielt knyttet til faren som forsvant sporløst fra kaia i Oslo i 2010. Han er fortsatt ikke funnet. Det gjør det spesielt riktig for Falch-Meier å bo på øya, forteller hun.