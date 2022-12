Ukens grønne tips: Slik bruker du julens restemat

Og slik unngår du for mye rester i utgangspunktet.

Bordet bugner gjerne av mat i julen. Her er rådene for å unngå at restene havner i søppelet.

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Mette Nygård Havre, driver Instagram-kontoen @spisoppmaten med nesten 100.000 følgere og har skrevet boken «Spis opp maten».

Julen står for tur, og i den anledning fylles gjerne kjøkken og kjøleskap til randen. Etter høytiden sitter en ofte igjen med restene fra familielunsjene – og middagene. Hva kan den tradisjonelle julematen brukes til for å unngå at det havner i søppelet? Her er tipsene.

Matredder Mette Nygård Havre. Foto: Christin Eide

1. Hvor mye mat fra julen kastes hvert år, og hvorfor tror du det kastes?

– Det finnes ingen eksakte tall på hvor mye mat som kastes kun i juletider, men vi vet at julen vanligvis er høytid for matsvinn. De siste årene har fokuset på matsvinn økt. Mange synes det er gøy å eksperimentere med maten – også i julen. Folk er blitt flinkere til å ta vare på restene og kose seg med dem. Så matsvinnet i juletiden tror jeg er på vei ned i de tusen hjem.

– En faktor som hjelper på dette, er de økte matvareprisene. Mange merker på lommeboken at maten er dyr. Det får folk til å bli flinkere til å spise opp maten. Kanskje julen 2022 blir julen der vi tar vare på og bruker alle råvarene?

– En grunn til det store svinnet som vanligvis er i julen, er at mange handler inn altfor mye mat. Magen blir mett lenge før øynene. Men i julen ønsker vi at bordet skal bugne av mat – både til frokost, lunsj og middag. Derfor handles det inn for mye, og det tilberedes for mye mat. Høye matpriser kan endre dette hos mange.

2. Hva er dine forslag til retter for å få spist restene av julematen?

– Det er så utrolig mye godt en kan lage av restene fra julematen, sier Havre.

Her er hennes tips for å få spist opp den tradisjonelle julematen:

Risgrøt: Lag rislapper til lunsj dagen etter.

Pinnekjøtt: Bruk restene til pinnekjøtt i vaffel. Det søte og salte er perfekt sammen! Pinnekjøttrester kan også fryses ned og brukes i en lapskaus på nyåret. Det smaker nydelig.

Svineribbe: Deilig å bruke i en potetlefse (som du kan lage av restepoteter fra julemiddagen) eller i en tradisjonell tacolefse. Smør litt sennep i bunn, ta i rester av kålrabistappe, strø over svineribbe og rull sammen. Legg i en ildfast skål, strø over ost og gratiner i ovnen. Det er supergodt!

Torsk: Lag en deilig plukkfisk i romjulen. Plukkfisk kan også fryses ned til senere.

Kalkun: Passer ypperlig i gryter, til en deilig sandwich eller i en wrap. Kan også fryses og brukes på nyåret.

Nøttesteik: Skjær i skiver, og legg i frysen. Det er perfekt å ta ut noen skiver om gangen og tine til middag på nyåret.

Julekaker: Knus dem, uansett om det er pepperkaker, sandkaker, eller andre tradisjonelle småkaker. Oppbevar strøet i bokser i frysen. Ta det ut når du skal lage dessert. Perfekt å strø på toppen av is, eller bruke som mellomlag til tilslørte bondepiker.

Iskrem: Står isboksen fremme litt lenge på bordet og smelter? Ikke skyll den i vasken. Ta vare på den og bruk den i vaffelrøren. Du har himmelsk gode vafler i vente!

Brød: Lag en tradisjonell brødpudding. Da kan en blande vanlig brød med rester av søt gjærbakst.

3. Hva er dine tips for å unngå mye restemat, som i verste fall havner i søppelet?

– Mitt aller beste tips er å planlegge matinnkjøpene og spesielt middagene i juletiden, sier Havre.

Slik gjør du det:

1. Sjekk hva du har i kjøleskap, frys og tørrskap. Få oversikt og skriv deretter ned hva du trenger.

2. Planlegg de store middagene og tenk på hvor mange mennesker dere er til den enkelte middagen. Hvor mye må du handle inn?

3. Pass på at du har ledig kapasitet i frysen. Det er fint å kunne fryse ned rester som ikke blir spist i romjulen.

4. Ha klar bokser til oppbevaring av restemat. Skal du fryse noe ned, merk det med dato og hva boksen inneholder.

5. Inviterer du til deilig lunsjbuffet – ikke la bordet bugne med all mat du har. Fyll heller på når det trengs. Mat trives best i kjøleskapet. Mange timer ute på en buffet kan i verste fall føre til at mer enn nødvendig kastes.

6. Har du laget altfor mye mat og ikke helt vet hva du skal gjøre? Spør om gjestene vil ha med seg rester. Jeg kan love at mange av dem blir veldig glade!

7. Husk at gjestene som oftest spiser mindre enn du tror. Ingen liker overfylte matbord der en knapt kan se at noen har spist noe.

8. Litt fokus på å kutte matsvinn gjør gjerne at en blir mye flinkere til å planlegge. Så bruk den lille, ekstra tiden på å vurdere hva du har og hva du skal kjøpe inn. Da sparer du egen lommebok og klimaet.

