Mannen mente sveitserhuset var perfekt for dem. Hun tvilte veldig.

Hun har alltid likt den moderne nordiske stilen, men endte opp med en herskapelig sveitservilla.

På kjøkkenet er det god plass til å ta en pause og en kaffe. Kroken ved vinduet har de laget selv.

– Det forundret meg da jeg kom hit, at et småbruk kunne ligge midt i en bebyggelse. Men jeg liker det. Det føles trygt at det er kort vei til nærmeste nabo, og barna har mange å leke med. Dessuten er det kort vei til barnehage og skole, sier Anne Bergem Ruud (33).

Hun forteller at familien egentlig ikke hadde flytteplaner da mannen Anders Ruud fant annonsen på småbruket Skavanger gård i Kongsberg som hadde ligget ute for salg en stund.

«Er dette oss da»? sa hun tvilende.