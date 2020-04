– I og med at Daniel er fra Helsingborg og foreldrene hans bor her, tilbrakte vi flere somre her nede. Jeg har alltid elsket å være her. Det kjennes ut som man er på landet samtidig som det bare er fem minutter til en større by, sier Martine Rasta Wenstad.

Det var først da minstemann Victor var to år at de seriøst begynte å vurdere å selge funkishuset i Holmenkollen og flytte til det gamle, sjarmerende fiskeværet Råå i Skåne.