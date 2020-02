De to blokkene i Rosenli i Stavanger rager høyt over de fleste bygningene i byen. 16 og 17 etasjer var slett ikke vanlig den gang de ble tegnet av Louis Kloster i 1971. Men det er mer enn antall meter de rager over bakken som gjør dem til noe spesielt.

– For meg ble det kjærlighet ved første blikk, forteller Hadler.