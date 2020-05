Ti ikoniske spisestuestoler. Derfor er de fortsatt etterspurte.

Hvorfor selges en spisestuestol som Arne Jacobsens Syveren stadig like godt i dag, som da den ble lansert i 1955? Og hvorfor er den største konkurrenten til Peter Opsviks Tripp Trappstol den selv i brukt versjon?

Widar Halén har kuratert utallige designutstillinger og skrevet en rekke bøker om design. Tidligere var han direktør for avdelingen design og kunsthåndverk, men er nå seniorforsker ved Nasjonalmuseet og kanskje den beste til å forklare hvorfor enkelte spisestuestoler består tidens tann og stadig er like populære og fremdeles i produksjon.

Fritz Hansen

Foraform

– Det handler først og fremst om teknologiske nyvinninger og deretter om reduksjon av form og elementer, forteller Widar Halén.

Det er det som kalles rasjonell design. At det er enkelt å produsere. Men hva med utseende, eller det man på designspråket kaller form?

– Det som ofte kjennetegner god design hva angår form, er forenklede og organiske former, sier Halén.

– Hva med sittekomfort?

– Ja, absolutt! Det ergonomiske er absolutt avgjørende. Vi er nødt til å sitte godt. En god stol skal passe til kroppen, mener Halén.

Gjenkjennelse er dessuten en viktig årsak til at en stol aldri går av moten og stadig vekk er like etterspurt.

– Bare se på Y-stolen til Wegner. Den har klare referanser til den klassiske kinesiske stolen, men også til bondestolen med sitt flettede sete. Eller Louis Ghost-stolen til Philippe Starck, som er en moderne tolkning av Louis 16- stil. En stil som fremdeles er veldig populær på antikvitetsmarkedet.

Vitra

Kartell

Vitra

Cherner Chair Company

Gubi

Carl Hansen & Søn

Fjordfiesta

Stokke

Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

1. DSR av Ray og Charles Eames, 1950

Glassfiberstolen var litt av en revolusjon i sin tid da den så dagens lys rett etter andre verdenskrig. Ekteparet Eames sprengte grenser for hva folk trodde var mulig å produsere med sin glassfiberstol. Mange av ideene på den tiden ble hentet fra krigsindustrien, da de hadde jobbet med å finne lettere materialer. Glassfiber ble først brukt på radaren på flysnuter, og det var bilprodusenten Chrysler som startet pressen som formstøpte glassfiberen.

2. Louis Ghost av Philippe Starck, 2002

Det har ikke vært mange som har klart å skape ikoniske møbler i dette århundret. Én av de få spisestuestolene er kanskje denne moderne tolkningen av Louis 16-stil, som er støpt i ett stykke polykarbonat (transparent termoplast). De første ble støpt i luciteplast. Den ble opprinnelig designet til Restaurant Kong i Paris og var et par år senere produsentens mest solgte stol.

3. Panton-stolen av Verner Panton, 1956

Danske Panton tegnet denne allerede i 1956, men den kom ikke i produksjon før mye senere. Ideen var å lage en stol i ett stykke uten noen form for skjøtepunkter, noe som virket umulig å produsere på det tidspunktet. Han konstruerte den først i formpresset tre, så i plast, men fikk ikke gehør hos noen produsenter hjemme i Danmark. Det var ikke skandinavisk nok, så Panton måtte til Sveits for å nå ut.

4. Gubi-Chair av Komplot Design, 2003

Da designgruppen Komplot oppdaget og tok patent på en ny teknologi, skapte de denne stolen. 3D-bøyd finér var velkjent fra før gjennom Arne Jacobsens stoler, men med den nye teknologien skapte Komplot en stol med halvparten så tykt skall, men med samme holdbarhet og så mykt at den nesten kan bøyes etter hånden din.

5. Y-stolen av Hans J. Wegner, 1950

Masseprodusert håndverk av høy klasse. Slik beskrives Wegners møbler. Hans mest kjente er uten tvil Y-stolen der det utføres 170 ulike operasjoner under produksjonen av den. Bare setet tar en time å flette og det går med 80 meter papirgarn. Wegner hadde, som de fleste andre danske designere på den tiden, kunsthåndverksfaglig bakgrunn. Det er nok mye av grunnen til at deres design tok en hel verden med storm.

6. Syveren av Arne Jacobsen, 1955

Kanskje verdens mest solgte spisestuestol med et salg på 150.000 eksemplarer i året. Syveren var revolusjonerende i sin tid da det å formpresse finér var en nyvinning. Flere hadde eksperimentert med finér lenge, men det brakk ofte. Jacobsen lagde et innhugg der sete møter rygg. Han la også inn et lag med tekstil mellom lagene slik at finéren ble mer stabil.

7. Tripp Trapp av Peter Opsvik, 1972

Det finnes knapt nok et norsk hjem som på et eller annet tidspunkt ikke har hatt en Tripp Trappstol. På verdensbasis er den solgt i rundt 10 millioner eksemplarer, og dens største konkurrent er seg selv i brukt tilstand. Møbelet forandret hverdagen for mange på 1970-tallet med sine unike justeringsegenskaper i både sete, høyde og dybde slik at den kunne tilpasses og vokse i takt med barnet. Norsk design fikk tidligere mye kritikk for at det var husmannsaktig, tungt og lite organisk, så her er det absolutt ergonomien som har vært det avgjørende.

8. Cherner Chair av Norman Cherner, 1958

Stolen har bestått i sin originale form og produseres fremdeles på samme måte. Den er en videreføring av Arne Jacobsens stoler med en enda smalere midje, og den er meget skulpturell. Setet og bena er konstruert av finér, mens de vridde armlenene er formet ut av et stykke tre.

9. City av Øyvind Iversen, 1955

Citystolen er én av de fremste norske designklassikerne og er god fordi den er mer omsluttende enn andre formstøpte stoler. Stolen er inspirert av en formfull vakker kvinne og har vært litt undervurdert sammenlignet med Arne Jacobsens stoler - siden den er vel så god å sitte i.

10. Scandia Junior av Hans Brattrud, 1957

Inspirert av tønnespiler, skapte en ung nordmann denne stolen som sitt eksamensprosjekt. Da den kom på markedet, vekket den nyskapende designen internasjonal oppmerksomhet. Ikea ønsket på et tidspunkt å produsere stolen, men Brattrud takket nei.