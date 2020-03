Redd for smitte? Slik vasker du klær og hjem nå

Hvis du er redd for smitte i hus, hvordan bør du vaske? Folkehelseinstituttet anbefaler at renhold utføres som vanlig der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus. Og at man bruker vanlige renholdsmidler.

Hva om du er smittet eller utsatt for smitte? Hvordan bør du da vaske klær, flater og dørhåndtak? Hvis du er smittet eller utsatt for smittede, bør du rengjøre hjemmet hyppig, anbefaler Folkehelseinstituttet. Rengjør overflater, slik som baderomsservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, skriver de.