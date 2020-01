I enden av Godalsveien, like ved Vardentoppen, ligger den nye, arkitekttegnede enebolig til Rosa Mejias og Anders Bjørkhaug. Familien flyttet inn i for ett år siden.

– Vi har fått alt det vi ønsket oss i et hjem. Huset er funksjonelt og sentralt. Det er et kjekt og barnevennlig nabolag. Vi har fantastisk utsikt og lett tilgang til et flott friområde, sier Bjørkhaug.