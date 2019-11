Pusset opp arkitektperle fra 1950: – Bare de gammelrosa detaljene måtte vike

Harald Nes ruller ut hustegningene, en tykk bunke tynne, gulnede ark. De er tegnet for hånd, signert arkitekt David Sandved i 1950. Huset han tegnet ble bygd mellom 1956 og 1958, på den høyeste knausen på et ellers flatt jorde rett nord for Haugesund. Tomtene var det et forsikringsselskap som hadde kjøpt for å bygge hus til sine ansatte.

Styreformannen bygde sitt hus på den høyeste haugen, og fikk Sandved til å tegne familiens nye hjem. Utsikten er den samme, eierne er nye, og byen har for lengst krøpet tett innpå.