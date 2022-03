Pusset opp stue, kjøkken og to bad for 60.000 kroner

Herlaug Louise Fyhn tenker bærekraft. Les hennes tips til bærekraftig og økonomisk oppussing

Herlaug Louise Fyhn flyttet fra Troms til Vestlandet i ungdomsårene. Nå har hun funnet sitt sted på Bjørge i Bergen.

I 2020 kjøpte Herlaug Louise Fyhn nytt hus på Bjørge i Bergen. Kombinasjonen av sjøutsikt og dagslys var det hun falt for ved eiendommen. Det at huset i tillegg var bygget av en anleggsgartner, var et pluss.

– Det er betryggende å kjøpe hus av noen som selv har bygget for å bo, sier hun.