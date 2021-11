Kunstnerboligen i skogen: – Jeg bare visste det. Her ville jeg leve livet mitt

Kunstnerparet Runi Kristoffersen og Kai Bratbergsengen finner inspirasjon i den verneverdige skogen de har som nærmeste nabo.

Enda en plass å drikke kaffe – rett ut fra stua er det flere sitteplasser å velge i.

Hun bestemte seg etter én uke på Nesodden. Her ville hun bo.

– Jeg kom hit i 1983 for å drive en blomsterbutikk. Allerede på fergen fra Oslo sentrum skjønte jeg at det var noe med dette stedet. Jeg bare visste det. Her ville jeg leve livet mitt, her ville jeg bo, sier Runi Kristoffersen.