Alenemoren hadde lite penger til oppussing og måtte være kreativ: – Jeg synes det er gøy å gjøre det fint med enkle midler

– Sofaen og sengen min er de eneste møblene som er kjøpt nye, sier Engla Strand (49).

Engla Strand elsker skogen. Det bærer innredningen i huset hennes preg av.

05.06.2023 06:30

Engla Strand var på utkikk etter en ny bolig til seg og sønnen i Hakadal i Akershus da hun for to år siden fant drømmeboligen. Den ligger i en klynge med røde hus, nær skogen.

Leiligheten på rundt 90 kvadratmeter har to soverom og hems. Hun falt for takhøyden og at den hadde egen hems. Dessuten elsket hun beliggenheten med bølgende jorder og utsikt til skibakken i Varingskollen.