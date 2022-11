Ukens tips: Slik lager du det perfekte måltidet til Thanksgiving

Den amerikanske høytiden handler om kalkun, lun gresskarpai og god stemning.

Thanksgiving handler om god mat og gode samtaler med familie og venner.

Ukens tips: Nysgjerrig på hva Thanksgiving, eller Høsttakkefest som vi gjerne kaller det, handler om? Mat er det aller viktigste på dagen som feires én måned før julaften. I år faller den på torsdag 24. november.

Eksperten: Kokk Lise Finckenhagen deler sine tips til god mat.

Bakgrunn: Thanksgiving er en høytid i USA og var tradisjonelt en takkefest for gode avlinger gjennom året. Den skal ha blitt startet av de britiske kolonistene, de såkalte pilegrimsfedrene, tidlig på 1600-tallet, ifølge Store norske leksikon.

I dag handler den 400 år gamle amerikanske høytidsdagen om å være sammen med familie og venner, spise god mat og gjerne se på den lokale paraden i byen eller på TV. I New York er det en kjempestor parade som varer i flere timer. En annen stor begivenhet er når presidenten benåder en kalkun.

Lise Finckenhagen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Her i landet har vi ikke de samme tradisjonene, men det betyr ikke at vi ikke kan nyte den gode maten, mener kokk Lise Finckenhagen.

Hun ble introdusert til dagen av amerikanske venner og ble umiddelbart glad i feiringen.

I USA er Thanksgiving gjerne en fridag for mange, og dagen etter er det den store shoppingdagen Black Friday.

Finckenhagen mener en heller bør gjøre mer ut av den fine høytiden. Hun synes det er rart at den ikke er blitt mer utbredt i Norge siden vi er ivrige på å adoptere amerikanske tradisjoner, som f.eks. halloween og Black Friday.

– Jeg synes det er så fint å feire takknemlighet, for det er jo det Thanksgiving handler om. Og det er viktigere enn noen gang i våre dager – å være takknemlig for alt vi har og hvor heldige vi tross alt er. Er det noe vi bør adoptere, er det den beste tradisjonen fra USA, sier hun.

Lov å jukse litt: Legg dagen til helgen

I USA faller dagen alltid på en torsdag, men kokken mener det blir litt for mye av det gode å tenke at en skal klare å lage et så stort måltid midt i en vanlig arbeidsuke. Hennes råd er å legge det til nærmeste helg og invitere dem en ønsker å dele god mat og samtale med.

– Dette måltidet tar gjerne litt tid å planlegge, så en må ha noen dager for å få tak i råvarer, sier Finckenhagen.

Kalkunen

Kalkun er hovedingrediensen på Thanksgiving. Mange nordmenn velger kalkun også til julaften eller nyttårsaften, og det kan virke litt rart å servere en gigantisk fugl en måned før en skal spise det igjen.

– Men det er likevel et litt annet måltid enn den vi vanligvis serverer her i landet, påpeker kokken.

Ferske kalkuner er heller ikke vanlig i butikkhyllen, men en får ofte tak i fryst. Den bruker ganske lang tid på å tine.

– Ta heller en litt mindre kalkun enn en kjempestor. Og dropp å bruke den tappen, om den fortsatt finnes. Da får du bare tørr kalkun.

– Hvordan unngår man det?

– Når kalkunen er tint, legg den i en såkalt «brine». Det er krydret salt- og sukkerlake som gjør at kjøttet blir saftigere og mer smakfullt. Husk at selve stekingen også tar lang tid, avhengig av størrelse, men det er lurt å planlegge dette på forhånd.

Fakta Oppskrift marinert kalkun Til syv porsjoner En kalkun på 4,5 til 5 kilo

Kvernet pepper

Smeltet smør Lake (brine) 4 dl vann

2,5 dl salt

2 dl sukker

1 stk. sitron

1 stk. appelsin

1 stk. løk, stor

6 fedd hvitløk

4 stk. laurbærblad

1 kvast timian, eventuelt 1 ss tørket timian Slik går du frem: Bruk en stor plastboks beregnet til mat eller en stor kjele som kan romme både kalkunen og laken. Laken skal dekke hele fuglen.

Kok opp 1 liter vann og rør inn salt og sukker til det løses opp

Vask og skrubb sitron og appelsin før du skjærer de i skiver

Rens og kutt løken i kløfter

Knus hvitløken med bredsiden av kniven

Ha alt over + krydder i laken, og la den småkoke i cirka 30 minutter

Hell laken over i boksen/kjelen, fyll på med 3 liter iskaldt vann

Du kan også ta ut litt innmat fra kalkunen, tørke den og legge til side

Legg kalkunen med brystet ned i den avkjølte laken. La kalkunen ligge slik i et kjøleskap eller et annet sted som er så kaldt, i 1 time pr. halvkilo – gjerne over natten

Varm ovnen til 150 grader

Løft kalkunen ut av laken, skyll den godt utvendig og innvendig, og tørk godt med kjøkkenpapir

Slå en hyssing rundt vingene, og stram forsiktig til slik at vingene holder seg inntil kroppen, og knyt. Bind lårene sammen ved benknokene og rundt stjerten. Pensle hele kalkunen med smeltet smør, og krydre med kvernet pepper

Legg kalkunen på en liten rist over en langpanne. Hell 2–3 desiliter vann (gjerne også litt buljong og en skvett hvitvin eller eplemost) i langpannen. Sett kalkunen i ovnen, og beregn cirka en halv time steketid pr. kilo

Pensle flere ganger med smeltet smør, og øs litt av stekesjyen fra langpannen over kalkunen med jevne mellomrom

Bruk et steketermometer, og ta ut kalkunen når brystkjøttet har en kjernetemperatur på cirka 65 grader. Husk at kjernetemperaturen vil stige ytterligere noen grader under hviletiden.

La kalkunen hvile i minst 20 minutter før oppskjæring. Sil stekesjyen fra langpannen, og bruk den i sausen. Kilde: Godt.no arrow-outward-link Vis mer

Tilbehøret

Kalkunen er hovedpersonen i måltidet, men tilbehøret er ekstremt viktig for å få fuglen til å skinne litt ekstra.

– Fløtesaus hører med, gjerne også stekt rosenkål, brødstuffing i form, waldorfsalat og søtpotetmos. Varme tranebær er også smakfullt til, sier Finckenhagen.

Gresskarpai, eller pumpkin pie, som det heter på engelsk er en klassisk amerikanske dessert. Den serveres gjerne både til halloween og Thanksgiving.

Desserten

En tenker kanskje at det ikke er nødvendig med dessert etter en slikt måltid, men det er rart hvordan en plutselig får lyst på noe søtt.

– Gresskarpai er en amerikansk klassiker. Er den vanskelig å lage?

– En får kjøpt bokser med gresskar, men jeg ville forsøkt å lage den selv. Og bruk gjerne flaskehals-gresskar hvis du får tak i det. Det er litt mer smak i det, sier Finckenhagen.

Til selve paien trengs hvetemel, sukker, smør, eggeplomme og vann. Til fyllet trenger du cirka 500 gram gresskar, skrellet og skåret i terninger, brunt sukker, potetmel, egg, vikingmelk, sirup, kanel, muskatnøtt, malt ingefær. Pisk kremfløte og vaniljesukker til myk krem som du topper paien med, samt et lite dryss av kanel.