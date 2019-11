For fem år siden arvet Thorgeir Hernes morens gamle barndomshjem, som ligger i det lille tettstedet Borhauggarden ytterst på Lista. Moren vokste opp her under krigen, sammen med foreldrene og to søstre.

–Jeg har en veldig sterk tilknytning til dette stedet. Den ene tanten min ble boende med besteforeldrene mine. Det var ikke før hun gikk bort, at vi arvet huset, forteller Hernes.