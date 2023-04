Psykolog Carina Carl vil eie minst mulig: – Jo mindre jeg har, desto klarere ser jeg hva som er viktig

– Min erfaring er at vi i vår tid eksponeres for så mange inntrykk at vi kommer bort fra oss selv. Det vedlikeholder negativt stress.

Natur som skifter med årstidene er den eneste kunsten som slipper innenfor disse hytteveggene. Det er i disse nedstrippede omgivelsene at hytteeieren kommer i kontakt med seg selv og sin egen kreativitet.

03.04.2023 18:00

Strømlinjeformet arkitektur, rene flater og en futon-madrass på gulvet. Slik er psykolog og forfatter Carina Carls idé om hyttekos. Tilgang til kortreist natur var drømmen da hun fikk bygget hytte på Lygna i Gran kommune i Innlandet. En drøy time i bil fra Oslo, så er hun her.

– Hit drar jeg for å komme ut av det vante. Jeg blir minnet om det som alltid er tilgjengelig for meg og som jeg har lett for å glemme i hverdagen, forklarer Carl.