Hagen var trist og kjedelig. For 25.000 kroner er den totalforvandlet.

Det meste i hagen er hentet i naturen eller fått som avleggere.

Per Ryland har bygget plattinger og møbler. Marita Ryland har endret hagen til en oase. Foto: Ingvild Constance Festervoll Melien

53 minutter siden

En oase åpner seg når man går innenfor porten til Marita og Per Ryland på Nesttun i Bergen. Det bugner av vekster i alle naturens farger. I små og store krukker vokser planter som Marita har tatt med seg hjem eller fått fra andre.

– Denne stormarikåpen røsket jeg opp med rota rett utenfor huset her, sier Marita og peker på et par krukker med et dekorativt grønt bladverk som snart skal dekkes av gule blomster.