I dette huset er det hvitt og minimalistisk: – Det er veldig deilig å ha få ting, pynt og nips

Leveregelen er at om noe skal inn i huset, må noe annet ut. – Hvis det blir for vanskelig, kjøper jeg heller ikke noe nytt, sier Tone Haagenrud (56).

Tone Haagenrud (56) trives godt i sin lyse og minimalistiske stue. Bordet i marmorimitasjon er fra Ellos. – Fordelen med dette bordet er at det er slitesterkt og tåler søl, sier hun. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 06:30

– For meg er det er viktig at boligen er lys og ikke har for mange ting. Det må heller ikke fremstå som et «kataloghjem». Derfor er det viktig med noen gamle innslag, men bare noen få, sier Tone Haagenrud (56).

Hun jobber som lærer, samt som treningsinstruktør på Spenst. På fritiden bruker hun mye av tiden på interiør og oppussing.