Julie Johnsen jobber med interiør i Midtøsten: – I Norge går vi som en flokk

Interiørarkitekt Julie Johnsen i Tromsø holder nøye øye med de globale interiørtrendene. Hva vi liker og ikke liker i Norge, er ofte en helt annen sak.

Denne leiligheten i Tromsø har Julie Johnsen designet. Den fikk ny planløsning. Ett av de viktigste grepene var å lage soverommet mye større, i tillegg til å inkludere badet i rommet.

31.03.2023 08:00

Tidlig på 2000-tallet dro Julie Johnsen fra Nord-Troms til Dubai for å jobbe. Hun var nyutdannet interiørdesigner og hadde tenkt å bli der ett år. Men ganske raskt fant hun ut at Dubai bød på muligheter en nyutdannet bare kunne drømme om i Norge. Hun fikk jobb i et arkitektbyrå og designet profilerte nattklubber og restauranter, innredet palasser og luksusleiligheter. Videreutdanning tok hun også.

I 2010 kom finanskrisen. Selv om prosjektene fortsatt var mange, ble det tydelig at det var stor forskjell på Norge og Dubai om en plutselig skulle bli arbeidsledig. Det fantes ingen velferdsordninger, ingen Nav. Johnsen kjente seg sliten av jet set-livet og lengtet hjem til et tryggere liv.