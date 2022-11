Fra nostalgisk til moderne stil: – Vi kunne bygget oss et helt nytt hus, men det ville ikke vært det samme

Drømmen til familien Skavland på Talgje var å gjøre huset fra 1865 om til et moderne hjem og samtidig beholde den opprinnelige sjarmen. Det har de klart.

For Maria og Vidar var det viktig å beholde det gamle husets sjel, samtidig som de ønsket seg et moderne og funksjonalistisk hjem. De er begge storfornøyd med resultatet.

«God is in the details», sa en gang den anerkjente tysk-amerikanske arkitekten Ludwig Mies Van Der Rohe. Det gjaldt i aller høyeste grad da det stilbevisste ekteparet med øye for detaljer skulle renovere det nesten 150 år gamle våningshuset. Vidar (51) og Maria Grindheim Skavland (47) overlater lite til tilfeldighetene. Når de først gjør noe, gjør de det skikkelig.

Høsten har kledd Talgje i Rogaland opp i sin vakreste skrud. En eksplosjon av duse, varme farger. På en liten høyde over Østabøvågen, like ved øyas eneste rundkjøring, ligger gården til familien Skavland badet i varm høstsol.