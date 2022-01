– Alt av interiør og inventar var hvitt og ga assosiasjoner til sykehus

Det eneste problemet med det nye hjemmet til Fru Bugge var at alt var hvitt. Det ble det snart en forandring på da den fargerike kunstneren flyttet inn med kunsten sin.

I stuen står en brukt spisestue som Bugge har skaffet. Det er laget av Amish-folk i USA. Bordet kan dras ut over hele stuen og lage plass til mange gjester. På veggene troner både ny og gammel kunst.

– Her er alt litt skakt og litt skjevt. Jeg er alt annet enn minimalist, og jeg liker ikke stramme linjer. I alle fall ikke i mitt eget hjem. Noe av det jeg falt for ved huset, er at det har sjel, sier Hilde Bugge. Sammen med mannen ble hun eier av et lite sveitservillaaktig hus fra 1910 i utkanten av Lillestrøm by i september 2020.

«Ikke for å skryte, men se deg rundt!»