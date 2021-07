Skal plantene være alene hjemme i ferien? Her er fem ting du bør gjøre før du drar.

Du må ikke nødvendigvis ha vannehjelp for å kunne reise bort.

Med riktig stell i forkant, vil plantene ha gode forutsetninger for å klare seg hjemme. Foto: Monica Strømdahl

Nå nettopp

– Plantene får ikke bli med på ferie, men de krever likevel forberedelser, sier Andreas Qvale Hovland. Sammen med mannen Daniel Rodrigo Qvale holder han på å flytte et stort antall planter bort fra det lyse stuevinduet.

Ekteparet har over hundre planter fordelt på 50 kvadratmeter, og de ga tidligere i år ut boken «Stiklinger – liten plante, stor glede». Hvordan plantene tåler feriefraværet vil variere fra sort til sort.

– Tykke planter med tykke grønne blader klarer seg lenger uten vann. De med tynnere blader må man tenke litt ekstra på, sier Hovland.

Denne gangen skal de to bare være borte i én drøy uke. Da vil de ikke ha behov for vannehjelp, om de passer på å gjøre et par ting før avreise.

Les hvordan du forbereder hagen og balkongen på ferie lenger ned i saken.

1. Flytt plantene bort fra vinduet.

– Vi flytter alltid plantene som er i og nærmest vinduskarmen, lenger inn i rommet. Da kommer de bort fra solen, og jorden blir ikke like raskt tørr.

Har du mulighet for solskjerming, vil det også hjelpe.

– Men ikke gjør rommet mørkt. Plantene trenger fortsatt lys, sier Qvale.

– Generelt vil en stor plante være mer hardfør enn en liten, sier Andreas Qvale Hovland (t.h.). Foto: Monica Strømdahl

2. Vann plantene grundig før avreise

– Mindre og mellomstore planter kan du gjerne ta ut i kjøkkenvasken eller i dusjen. Sørg for at planten blir godt vannet, og at hele jordballen blir våt.

Det er viktig at plantene får rent godt av seg, og at røttene ikke blir stående i vann.

Vann plantene med romtemperert vann. Foto: Monica Strømdahl

3. Samle plantene på samme sted

– Noe av det siste vi gjør før avreise, er å sette mange planter sammen på spisebordet eller gulvet. Det gjør at de kan dra nytte av luftfuktigheten fra hverandre.

Dette vil også gjøre jobben lettere for en eventuell vannehjelp.

For å få litt sirkulasjon i luften der plantene står, kan du om mulig sette opp et vindu på gløtt. Foto: Monica Strømdahl

4. Bruk plastposetrikset

– For bedre å kunne bevare fuktigheten, kan man sette en gjennomsiktig plastpose utenpå planten. Det kan være en god idé for mindre planter som er mer sensitive for å tørke ut, sier Qvale.

Sett planten inn i posen og knyt igjen. Dette er særlig fint for tropiske planter som vil ha høy luftfuktighet. Foto: Monica Strømdahl

5. Bruk selvvanningspotte eller flaske

Er man ofte borte, eller skal være borte over lengre tid, kan selvvanning være en smart løsning. Det finnes en rekke ulike varianter å få kjøpt, men du kan også sette opp din egen variant.

– Lag en del små hull i korken, og fyll flasken med vann. Så setter du flasken på hodet i jorden.

– Pass på at jorden er gjennomvåt før du plasserer flasken, sier Qvale. Foto: Monica Strømdahl

Ekstratips: Velg rett vannehjelp

Skal man være borte over lengre tid, eller hvis det er svært varmt, kan det være nyttig å få hjelp til å vanne plantene. Allier deg med en nabo, venn eller slektning, men velg vannehjelp med omhu.

– Velg noen du stoler på, og som ikke gir for mye omsorg. Vi har opplevd at noen planter har fått for mye vann, sier Hovland.

– Bli gjerne også enige om konkrete datoer, så slipper du at plantene tørker ut eller drukner.

Hage og balkong

Utendørs bør du også ha fokus på å flytte blomster bort fra solen, mener Bjørnhild Fjeld. Fjeld er redaktør for Hageguiden og driver nettstedet spirea.no.

– Har du blomster i krukker, ville jeg samlet dem der det ikke er sterk sol. Da vil de ha mer å gå på med tanke på fuktighet. Noen sorter vil naturligvis blomstre mer om de står i solen, men de dør ikke av skygge.

– Husk også at store planter trenger mer vann enn små. Noen sommerblomster kan derfor gjerne klippes godt ned før du reiser. Da får den mindre plantemateriale som trenger vann, sier Fjeld.

Blomster som står i mindre krukker, er ekstra sårbare i varmen.

– Det er ofte lite jord i slike krukker. I tillegg er pottene ofte svarte, og da blir det raskt ekstra varmt. Det kan være lurt å plante om til bed eller større kasser, der det er vesentlig mer jord. Da har de muligheten til å få mer fuktighet.

Små potter har mindre mengder jord, og de tørker raskt ut om de står i sterk sol. Foto: Shutterstock

Pass på vannmengden

Lover værmeldingen regn i løpet av tiden du er bortreist, kan du gjerne la plantene stå plassert slik at de blir fuktet av nedbøren. Du må imidlertid alltid passe på at det er drenering i bunn.

– De fleste blomster tåler å tørke opp litt innimellom, men de tåler ikke å stå i vann. Da drukner alt ganske raskt.

Fjeld påpeker også at gressplen bruker å klare seg greit med litt regn nå og da.

– Men har du plantet ny hekk nylig, bør du absolutt ha vanning på den. Da kan du legge ned en svetteslange, så lar du vannet stå med lavt trykk.

Selvvanning kan også være nyttig for grønnsaker. Fjeld forklarer at disse ikke står så dypt i jorden, og at de først og fremst henter vann fra jordoverflaten.

– Om det blir varmt, tørker det ut. Derfor har jeg alle mine grønnsaker i selvvannende potter. Hadde de stått i vanlige potter, måtte de blitt vannet hver dag når det er varmt, men det husker ikke sønnen min på når jeg er bortreist.