Skal dette hotellet pakkes bort for vinteren? Ti tips til et godt insekthotell.

Etter at mammavepsen har laget et tyvetall celler og murt igjen hullene, dør hun. Larvene utvikler seg og forpupper seg der inne. De ligger som pupper gjennom vinteren og klekker når våren kommer, forklarer Elven. Da gnager de seg ut av hullet og flyr av gårde for å finne egne reirhull å legge egg i.