Svanhild Hogner tok over huset som hadde stått tomt i 25 år. Her er hennes renoveringstips.

– En skal ha respekt for den gamle byggeskikken, men visse fasiliteter må på plass dersom man har tenkt å bo i huset og ikke bare ha det som museum, sier Svanhild Hogner.

Det året Bakkebo ble renovert, ukependlet Svanhild Hogner til Vesterålen for å være tett på prosjektet.

Nå nettopp

«Svanhild, du må ta vare på dette huset».

Det var moren til Svanhild Hogner som sa det på en av mange turer de gikk forbi. Ofte hadde de snakket om huset, undret seg over om det noen gang kom folk som ville ta vare på det, og om noen ville renovere det og få lys i vinduene igjen før det var for sent.