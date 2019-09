En oktoberdag for to år siden sitter Teresa Bergerud på jobben med kollegene i kommunikasjonsbyrået Leidar på Kongsvinger og forteller at et spesielt hus ved Vingersjøen er hennes desiderte drømmehus.

Tre dager senere rusler sønnen August på 17 år inn på kjøkkenet i rekkehusleiligheten deres mens han spør om ikke moren «har sett det kule huset som er til salgs på Finn.no akkurat nå?»