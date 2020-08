Boligprisene gikk opp i juli

Rekordstor omsetning av boliger forrige måned.

Boligprisene for juli ble lagt frem onsdag formiddag. Audun Braastad / NTB scanpix

5. aug. 2020 11:03 Sist oppdatert nå nettopp

Boligprisene i Norge steg 0,4 prosent nominelt fra juni til juli 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,9 prosent. Boligprisene stiger for tredje måned på rad og er nå 5 prosent høyere enn for ett år siden.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Kristiansand, Tønsberg med Færder og Porsgrunn/Skien med en oppgang på 2,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en nedgang på 0,2 prosent.

Saken oppdateres.

Fakta Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser? Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. Sesongkorrigerte priser: Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året. Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall. Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall. Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF Vis mer

Rekordstor omsetning

Det er solgt nesten 45 prosent flere bruktboliger i juli i år, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Her ser vi virkelig koronaeffekten. Omsetningsfallet i boligmarkedet i kjølvannet av koronautbruddet i mars og april er mer enn hentet inn igjen ved utgangen av juli, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Så langt i år er det solgt 56.196 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I juli ble det lagt ut 4672 boliger til salgs i Norge. Det er 46,1 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 59.045 boliger til salgs, noe som er 1,9 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i juli 2020. Det er en økning fra 50 dager i juni. Raskest salgstid hadde Oslo med 33 dager, og tregest salgstid hadde Stavanger med omegn med 101 dager.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Ørn E. Borgen

Oslo:

Nominell prisvekst: 0,6 prosent

Sesongkorrigert prisnedgang: – 0,1 prosent

– Det ble lagt ut 38 prosent flere boliger til salgs i juli i år enn juli i fjor. Det stiger imidlertid ikke like mye som andre steder, sier Lauridsen.

Bergen:

Nominell prisvekst: 0,8 prosent

Sesongkorrigert prisnedgang: −0,4 prosent

– Det må minnes om at Bergen hadde en sterk sesongkorrigert prisvekst i juni, så her går det litt tilbake.

– Det ble lagt ut 39 prosent flere boliger i juli i år sammenlignet med juli i fjor.

Trondheim:

Nominell pris: uendret

Sesongkorrigert prisvekst: 0,1 prosent

– Det har vært en nedgang i tilbudssiden i juli.

Stavanger med omegn:

Nominell prisvekst: 0,9 prosent

Sesongkorrigert prisvekst: 2,1 prosent

– Det er 27 prosent flere solgte boliger i juli i år sammenlignet med samme måned i fjor. Tilbudssiden kryper nedover og ligger lavere enn de fire foregående årene.

Les også Slik gikk boligprisene i juni: Ny rekordmåned for enkeltsteder

Obos: Ny salgsrekord

Også prisene for brukte Obos-boliger gikk opp med 2,8 prosent på landsbasis i juli. I Oslo var oppgangen på 2,4 prosent.

Kvadratmeterprisen for Obos-boliger på landsbasis er 59.277 kroner. Det er 6,3 prosent høyere enn i juli i fjor. I hovedstadsområdet er kvadratmeterprisen 67.718 kroner. Det er 6,5 prosent mer enn på samme tid i fjor.

Samtidig har salget av nye boliger tatt seg kraftig opp etter flere rolige måneder, og i juli ble det satt ny salgsrekord for måneden i Obos.

– Dette er helt uvanlig, og vi må tilbake til juli 2016 for å se noe i nærheten, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj ifølge en pressemelding.

Les også Her var 70 på visning. Meglertopp bekymrer seg for «ubehagelig vekst i boligprisene».

Forventer sterkere utvikling enn normalt

Forrige uke meldte meglere og eksperter om stor aktivitet i boligmarkedet. Spesielt små, sentrale leiligheter får bein å gå på, når både studenter og investorer er på jakt. Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, var redd for en ny runde med «ubehagelig vekst». Han kommenterer de ferske tallene slik:

– Boligprisfasiten for juli viser svært sterke tall. Trenden bekrefter at boligmarkedet kommer styrket ut av koronakrisen. Markedet drives opp av lave renter og høy tillit i husholdningene. Vi forventer en sterkere utvikling enn normalt denne høsten.

Dette kostet boligene der du bor:

Tallene under er fra Eiendom Norges boligtyperapport for 2019. Materialet er laget i et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Finn.no og Schibsted-avisene er i samme konsern.