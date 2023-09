Totalrenoverte bolig fra 1977: – Det har vært mye mer krevende enn vi forestilte oss

– Jeg er stolt over at vi har fått til dette, selv med fulle jobber og en treåring i hus, sier Elin Hjemli (32) om oppussingsprosjektet.

I stuen valgte beboerne å sette opp en stor peis som romdeler. – Den har glass på tre sider, noe som gjør det ekstra koselig når vi fyrer. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 06:30

– Det som gjorde at vi falt for huset, var den flotte utsikten mot Trysilfjellet. Så her ute på terrassen har vi laget en liten oase så vi kan nyte utsikten, sier Elin Hjemli.

Sammen med Daniel Hemseter (34) kjøpte hun huset i september 2021, og her bor de sammen med sønnen Gillis (3,5) og hundene Poppy og Tessi.